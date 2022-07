Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma è tornata seriamente a pensare a Paulo Dybala. Le richieste dell'entourage del calciatore argentino si sono abbassate e la dirigenza giallorossa è pronta a tornare alla carica solo a determinate condizioni e se dovesse andare via Zaniolo, nel mirino della Juventus. Non ha fatto un affondo decisivo, ma il pensiero Dybala in casa Roma c'è.