Giornata decisiva, quella di domani, per il passaggio all’Inter di Kristjan Asllani. Come riportato da Sky Sport, domani andrà in scena l’incontro decisivo tra Inter ed Empoli per chiudere l’affare. Ai toscani andranno 14 milioni più bonus, il club nerazzurro avrà invece a disposizione un ottimo rincalzo per far rifiatare Marcelo Brozovic.