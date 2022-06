Secondo quanto riportato da Sportitalia Paulo Dybala resta ovviamente nei radar della dirigenza dell'Inter. Mentre nei prossimi giorni ci saranno due incontri collegati in ordine cronologico per il reparto difensivo. Le due situazioni sono quelle che vedono la trattativa in uscita per il passaggio di Skriniar al PSG, e quella in entrata per il centrale brasiliano Gleison Bremer. Inter, PSG e Torino. È questo il triangolo pronto a definire l'assetto arretrato della truppa di Inzaghi.