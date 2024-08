Stefan de Vrij, uscito verso la fine della partita per un problema muscolare, si è fermato in zona mista per autografi e foto. Lo riferiscono i colleghi di Sportitalia, spiegando che le sue condizioni verranno valutate ma al momento non sembrano allarmanti.

𝐃𝐞 𝐕𝐫𝐢𝐣 𝐞 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞 #𝐈𝐧𝐳𝐚𝐠𝐡𝐢 𝐢𝐧 𝐦𝐢𝐱 𝐳𝐨𝐧𝐞‼️



