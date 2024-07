"I calciatori hanno valori, ma non vengono aiutati a esprimerli". Parola di Damiano Tommasi, sindaco di Verona ed ex campione anche della Nazionale, ai microfoni di Repubblica. Il quotidiano si concentra sui motivi per i quali i calciatori italiani snobbino la politica: "Sono stato presidente dell'Assocalciatori, conosco molti di questi ragazzi e non generalizzerei", spiega Tommasi, che aggiunge: "Persone come Barella, che ha quattro figli, o Pellegrini, sono padri di famiglia e in questo mondo vivono eccome".