Tutti pazzi per Marcus Thuram, l'attaccante figlio d'arte, corteggiato da vari club europei, non solo dei già noti italiani. Il francese, che a fine giugno terminerà il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach, sarà libero di legarsi ad una nuova squadra e la corsa ad accaparrarsi il suo cartellino non è ancora terminata, ma al contrario è entrata nel vivo. Da tempo al centro dei pensieri dell'Inter per rinforzare il parco attaccanti di Simone Inzaghi, i dirigenti di Viale della Liberazione dovranno dribblare vari 'avversari'.

Sul venticinquenne ci sarebbero puntati anche gli occhi di Atletico Madrid e soprattutto Paris-Saint Germain. Secondo Relevo è proprio il club transalpino quello "che sta provando di più a convincerlo a firmare. I francesi, dopo il sì di Marco Asensio, che può arrivare a zero dal Real Madrid, vogliono replicare l'operazione con Thuram" si legge.