Aumenta il pessimismo del Siviglia rispetto alla possibilità di riavere in rosa Lucien Agoume nella prossima stagione sportiva. Secondo Relevo, l'Inter, proprietaria del cartellino del centrocampista francese, al momento è intenzionata a cederlo solo a titolo definitivo, non in prestito, con l'idea di avere un rientro economico che gli andalusi non possono garantire alla luce delle loro difficoltà finanziarie. La speranza degli spagnoli e del neo allenatore Xavier García Pimienta, che ha già fatto sapere di apprezzare il profilo del classe 2002, non è ancora svanita, ma per ora il club milanese non apre a questa possibilità. "C’è molto mercato davanti. Il Siviglia si aggrappa al desiderio del giocatore. L'Inter non si arrende", la chiosa del pezzo.