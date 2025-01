Lautaro Martinez non è riuscito a strappare il premio di Player of The Week dell'ultimo turno della League Phase di Champions League: il capitano dell'Inter è stato infatti battuto nelle votazioni da un altro autore di una tripletta, ovvero l'attaccante dell'Aston Villa Morgan Rogers, mattatore della sfida contro il Celtic con un hat trick arrivato con due reti nei primi cinque minuti e suggello nel recupero.

Rogers, 22 anni, nazionale inglese Under 21, ha messo in fila, oltre al Toro, anche Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain e l'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann, autore di una doppietta contro il Salisburgo nella vittoria per 4-1.