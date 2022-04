Da oggi, i tifosi interisti avranno la possibilità di votare il miglior giocatore nerazzurro di aprile , mese in cui la squadra di Simone Inzaghi ha messo in fila cinque vittorie prima di capitolare clamorosamente a Bologna. Sono quattro i giocatori candidati, votabili attraverso le Instagram Stories e il sondaggio su Twitter: si tratta di Marcelo Brozovic , Ivan Perisic , Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez .

"Per Brozovic un mese super con due meravigliosi gol e le solite prove di grande sostanza. Perisic ha segnato un super gol con il Bologna ma, in generale, è stato trascinante in ogni uscita, con assist e prestazioni fantastiche. Calhanoglu ha sfornato la solita grandissima quantità di assist, oltre a decidere la sfida contro la Juventus, segnando su rigore il gol vittoria. Per Lautaro la doppietta nel derby ma non solo: gol belli e pesanti", si legge su Inter.it.