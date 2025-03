Come sono cambiate le quotazioni delle squadre favorite per la vittoria finale dopo il sorteggio di ottavi e la definizione del tabellone completo? A questa domanda risponde il supercomputer dell'agenzia Opta, che ha effettuato tramite il suo modello previsionale Opta Predictor 40mila simulazioni ricavandone le probabilità di vittoria finale e di approdo all'atto conclusivo di Monaco di Baviera di ciascuna delle 16 squadre ancora in corsa.

Dopo il sorteggio degli ottavi di finale, per il cervellone di Opta Liverpool e Barcellona rimangono le principali candidate alla vittoria finale, rispettivamente col 17,2% e 15,4% di probabilità di giocarsi la Orejona il prossimo 31 maggio; ma salgono le quotazioni dell'Inter di Simone Inzaghi, accreditata dal 12,7% di possibilità con un aumento dello 0,3. Davanti ai nerazzurri c'è l'Arsenal col 13,6%, coi Gunners che però hanno visto crollare le loro quotazioni del 3,2%; caduta simile (3%) per i Reds di Arne Slot, mentre bella impennata si registra per il Barça di Hansi Flick con un +2,7%.

