Issiaka Kamate sta per diventare un nuovo giocatore dell'Aves, club che ha deciso di acquistarlo in prestito dall'Inter. Come rivelato da O Jogo, il jolly francese classe 2004, che nella passata stagione ha totalizzato 13 gol e 7 assist in 38 presenze con la Primavera, da ieri è nella città portoghese per espletare le ultime formalità prima di mettere la propria firma sul contratto. Se non ci saranno intoppi, l'esterno potrebbe essere convocato per la partita di domenica contro il Vitoria Guimarães.