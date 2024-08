Manca sempre meno al nuovo Mundial de Clubes e mancano soprattutto poche partecipanti da ufficializzare prima di avere il quadro completo delle magnifiche 29. Attualmente, sono 29 i club qualificati per il nuovo torneo che prenderà vita negli Stati Uniti nell’estate del 2025, e nelle prossime ore potrebbe arrivare un’altra importante ufficialità: il Boca Juniors, che può contare solo sulla qualificazione tramite ranking, non essendosi qualificato per la Copa Libertadores del 2024. Gli Xeneizes avrebbero però il posto assicurato se San Lorenzo, Talleres e gli uruguayani del Nacional uscissero dalla competizione. San Lorenzo e Talleres, in particolare, hanno come unica possibilità quella di vincere la Champions sudamericana il prossimo 30 novembre se vogliono unirsi al River Plate come qualificate.

Il Nacional, da parte sua, può conquistare uno dei due posti vacanti vincendo il titolo del 2024 o superando il Boca nella classifica. Per farlo, ha bisogno di 15 punti in più, il che richiede almeno di raggiungere le semifinali ottenendo una serie di vittorie tra ottavi e quarti. Un terzo posto tramite il ranking diventerebbe inoltre disponibile se una tra Palmeiras, Flamengo o Fluminense (già vincitrici della Libertadores nelle passate edizioni) vincessero il torneo continentale nel 2024. L’ultimo posto sarà poi preso dalla rappresentante del paese ospitante, gli Stati Uniti, già rappresentati dai Seattle Sounders. E qui la suggestione dice Inter Miami, che conta giocatori del calibro di Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets e, ovviamente Lionel Messi.