Dopo la conferenza di lancio della Frecciarossa Milano Jumping Cup 2022, la manifestazione di equitazione internazionale organizzata da Snaitech, - Official Regional Partner dell’Inter - e RCS Sports&Event, all'ippodromo Snai di San Siro si è svolta la consegna del premio Fair Play. Per questa prima edizione è stata premiata la categoria dei ‘groom’, veri artefici del rapporto con il cavallo e della corretta gestione della scuderia. Il riconoscimento del Trofeo Fair Play, patrocinato da Inter e Milan, è stato consegnato dal CEO Corporate di FC Internazionale Milano Alessandro Antonello, in rappresentanza dei colori nerazzurri, alla vincitrice Martina Del Carro.