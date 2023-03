Il Barcellona aspira fortemente al ritorno di Lionel Messi , che il 30 giugno vedrà esaurirsi il suo contratto col Paris Saint-Germain. La dirigenza blaugrana, però, intende andarci con i piedi di piombo. Secondo le ultime informazioni del Mundo Deportivo , la Pulga desidera proseguire la sua carriera in Europa, nonostante siano sempre più incalzanti le sirene della MLS e dell'Inter Miami in particolare; il PSG, oltretutto, vuole tentare ogni mezzo per rinnovare il suo contratto, sfruttando anche l'onda lunga degli ultimi successi individuali e con l'Argentina.

Il Barcellona rimane alla finestra, consapevole del fatto che la volontà del giocatore può fare ora più che mai la differenza, anche perché un'eventuale asta non farebbe al caso del club. Intanto, si elabora già una strategia: l'idea, secondo il quotidiano catalano, è quella di offrire un ingaggio base non altissimo a Messi, che però andrebbe a guadagnare una percentuale di quello che il suo ritorno di immagine genera in diversi concept, soprattutto a livello commerciale. Tutto partendo dal fatto che Leo dovrebbe accettare un ruolo diverso in squadra e nello spogliatoio vista la sua età e la leadership emersa durante la sua assenza. Ma tutto, insistono, dipende dalla sua disponibilità a tornare lì dove è cresciuto ed è diventato una leggenda del calcio.