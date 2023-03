Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante recentemente accostato all'Inter, è un'opzione di mercato da tenere in forte considerazione per il Barcellona. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il gabonese, in caso di ritorno al Camp Nou, diventerebbe il sostituto di lusso di Robert Lewandowski, senza dimenticare che potrebbe giocare anche assieme al polacco ricoprendo tutti i ruoli del tridente d'attacco: l'idea, aggiungono i giornalisti catalani, mette d'accordo l'area sportiva e lo staff tecnico di Xavi Hernandez.