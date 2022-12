Nelle ore in cui si discute se e dove sarà costruito il nuovo stadio di Inter e Milan, resta una certezza: San Siro rimarrà lì dove è almeno fino al 2026, in tempo per ospitare la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. In vista di quell'appuntamento, secondo quanto riferito da Libero, Palazzo Marino dovrà spendere una cifra stimata tra i 10 e i 15 milioni di euro per assecondare le richieste del Comitato Olimpico. Per esempio, la tribuna d’onore dovrà essere in grado di ospitare capi di Stato e delegazioni internazionali, bisognerà ampliare la sala stampa visto il numero altissimo di cronisti che l’evento richiamerà da tutto il mondo.