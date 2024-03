Per i tifosi dell'Inter è arrivato il momento di scegliere il LeoVegas.News Player of the Month del mese di febbraio. Come informa l'Inter, sono quattro i giocatori candidati: si tratta di Lautaro Martinez, che ha raggiunto e superato quota 100 gol in Serie A, Marcus Thuram, decisivo nella trasferta di Roma, Hakan Calhanoglu, autore di una prestazioen monstre contro la Juventus, e infine Marko Arnautovic, a segno con Salernitana e Atletico Madrid.

I tifosi nerazzurri, ricorda il club. potranno votare uno dei quattro calciatori attraverso un sondaggio online sul profilo Instagram di LeoVegas.News.