La sessione di mercato estiva non è ancora finita a Parigi, tutt'altro. In termini di arrivi e partenze, secondo quanto riferiscono i colleghi de Le Figaro, molto probabilmente ci saranno ancora dei movimenti sulle rive della Senna. Luis Campos, braccio destro del presidente Nasser Al-Khelaifi, ha tempo fino a giovedì 23 per rimodellare la rosa dei campionati di Francia esaudendo i desideri del tecnico Christophe Galtier, che qualche settimana fa aveva indicato che si aspetta ancora tre rinforzi dopo gli arrivi di Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele e Renato Sanches. Uno di questi è un nuovo difensore centrale di livello, con Milan Skriniar in cima alla lista ma complicato visto i 70 milioni di euro che chiede Steven Zhang per un giocatore il cui contratto scade nel 2023. "Non posso dirvi che è finita del tutto - ha detto l'ex Lille poco fa in conferenza stampa -. La finestra di mercato è sempre emozionante per tutti perché ci sono sempre sorprese dell'ultimo minuto. Ovviamente è da tempo che puntiamo al Milan. Sembra difficile, la trattativa con l'Inter è molto difficile e dobbiamo rispettare la loro posizione. Ma mancano 48 ore alla fine del periodo di mercato e tutto è possibile".