"L'arte italiana di uccidere una partita". Così il quotidiano spagnolo La Vanguardia analizza quanto avvenuto ieri a San Siro dove l'Inter ha sconfitto di misura il Barcellona. Un match dove i nerazzurri, definiti "antitesi dell'allegria", si sono portati i tre punti grazie a quello che viene definito il 'bonus VAR: "Le discutibili decisioni hanno contribuito a fermare il gioco, un extra a misura di interessi interisti. Che il VAR sia qui per restare – come direbbe il poeta – lo sappiamo già, come il fatto che brilla e dà splendore anche alle decisioni arbitrali, ma è un peccato che indirettamente rafforzi l'anticalcio – rallentando il ritmo in tratto finale".