Da qualche giorno monta la polemica riguardante la chiusura della finestra estiva di calciomercato successiva all'inizio dei campionati. Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, l'accordo non è utopia (come ha detto anche l'a.d. della Lega Serie A, Luigi De Siervo) ma a mettersi di traverso è stata soprattutto la Liga, impaurita dal fatto che in Arabia il mercato chiuderà molto più tardi e che quindi i club sauditi potessero arrivare a prendersi i campioni.

Questo nonostante gli investimenti si siano fortemente ridotti in quest'estate: la bolla, si legge, si sta sgonfiando. Le presenze negli stadi calano e gli ascolti tv non sfondano.