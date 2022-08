A un mese dalla chiusura del mercato, Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, si ritrova con una squadra ancora da completare. Come sottolinea il quotidiano La Nazione, mentre vanno avanti i colloqui col Galatasaray per il prestito di Olimpiu Morutan, trequartista romeno, il club toscano lavora anche per l'attacco, specie in virtù del passaggio all'Ajax di Lorenzo Lucca. Servono almeno due pedine: per ora gli unici sondaggi noti sono quelli per Eddie Salcedo dell’Inter e per Moustapha Cisse dell’Atalanta. Specie per quest'ultimo l'interesse risulta fortissimo, stando a fonti bergamasche, ma la società ha anche altre piste.