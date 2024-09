Esordio vincente per la Polonia di Piotr Zielinski, schierato titolare dal ct Probierz e in campo per 82 minuti, agguantata nelle battute finali dopo una gara rocambolesca. Ad aprire il match è la Polonia con Szymanski che all’ottavo minuto sottoscrive il primo di sei reti. Al 23esimo arriva il pari della Scozia, ma la rete viene annullata per fallo di mano. Al 44esimo Lewandowski dal dischetto raddoppia il risultato degli ospiti ma nel secondo tempo gli scozzesi trovano due reti, una con Gilmour al 46esimo, una con McTominay al 76esimo. Al 97esimo, però, la Polonia beneficia di un altro tiro dagli undici metri, penalty che Zalewski trasforma in gol regalando i primi tre punti di questa Nations League alla sua Nazionale.