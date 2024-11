Ed è già tempo di Nations League in questa nuova sosta per le nazionali. Domani l'Italia sarà impegnata a Bruxelles per affrontare il Belgio di Lukaku e provare a chiudere il discorso qualificazione.

Secondo la Gazzetta dello Sport, esiste ancora qualche dubbio di formazione tra gli azzurri. Spalletti dovrebbe confermare il 3-5-1-1 ormai consueto, con il solito apporto di diversi interisti: dentro dal 1' Bastoni, Barella, Dimarco e Frattesi. Quest'ultimo, però, deve guardarsi dalla concorrenza di Raspadori e Maldini. Ballottaggio anche in mezzo: Rovella o Locatelli per sostituire l'infortunato Ricci. Ko anche Calafiori, gioca Buongiorno.

PROBABILE ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Dimarco; Frattesi; Retegui.