Il tecnico della Nazionale neerlandese Ronald Koeman dispone di un gruppo di giocatori in piena forma e avrà quindi l'imbarazzo della sceltta in vista della partita della Nations League contro l'Ungheria di sabato sera. Si prevede che Frenkie de Jong partirà subito dalla formazione titolare per la difficile partita casalinga, mentre Brian Brobbey dovrà cedere il posto a qualcun altro nella posizione di attaccante. Bart Verbruggen si tiene il suo posto tra i pali, mentre in difesa, con Virgil van Dijk ci sarà Stefan de Vrij al centro, con Jurrien Timber e Denzel Dumfries sulle fasce.

Questo il probabile undici Oranje: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij, J. Timber; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Zirkzee, Gakpo.