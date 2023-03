La Turchia rischia di farsi del male da sola, ma riesce ad aggiustare la situazione e torna a casa da Erevan con tre punti nel primo match di qualificazione agli Europei del 2024. Finisce 2-1 la sfida tra la squadra di Hakan Calhanoglu, in campo per tutti e 90 i minuti di gioco, e l'Armenia: al 10' del primo tempo, Ozan Kabak fa la frittata depositando il pallone nella propria porta per il vantaggio dei padroni di casa. La formazione di Stefan Kuntz però riesce a rimediare grazie alle conclusioni vincenti di Orkun Kokcu al 34esimo e di Kerem Akturtoglu al 64esimo.