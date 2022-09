A distanza di oltre un anno dall'ultima volta, Robin Gosens potrebbe tornare a giocare addirittura da titolare con la maglia della Nazionale tedesca. Secondo le indiscrezioni di Kicker, infatti, l'esterno dell'Inter potrebbe essere scelto da Hansi Flick al posto di David Raum, apparso in precarie condizioni di forma, per il match contro l'Inghilterra. L'ultima apparizione di Gosens con la Mannschaft risale alla partita vinta per 4-0 contro l'Islanda dell'otto settembre 2021.