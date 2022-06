Federico Dimarco rileva Leonardo Spinazzola sulla fascia sinistra e pertanto avrà la possibilità di debuttare dal primo minuto con la maglia dell'Italia nel match di Nations League in programma questa sera al Molineux di Wolverhampton contro l'Inghilterra di Gareth Southgate. Andrà invece in panchina Nicolò Barella, tribuna per Alessandro Bastoni. Titolari anche Denzel Dumfries e Stefan de Vrij nella sfida che vedrà opposti i Paesi Bassi alla Polonia a Rotterdam, Edin Dzeko è abile e arruolato per la sfida della Bosnia Erzegovina contro il Montenegro e Stefan Kuntz non rinuncia ad Hakan Calhanoglu per la partita tra Turchia e Lussemburgo.