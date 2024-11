Dopo essere rimasto a riposo per tutti i novanta minuti della partita contro il Kazakistan, questa volta Marko Arnautovic sarà titolare e capitano dell'Austria, impegnata alle ore 18 contro la Slovenia per la chiusura del girone B3 di Nations League all'Ernst Happel di Vienna. Sarà un primo assaggio di duello tra bomber col giovane attaccante sloveno Benjamin Sesko, che si ripeterà poi martedì 26 in occasione di Inter-RB Lipsia di Champions League.