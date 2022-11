Amichevole stasera a Tirana per l'Italia di Mancini contro l'Albania di Reja (ore 20.45). Diversi gli interisti potenzialmente protagonisti dell'incontro: Asllani dovrebbe partire dalla panchina tra i padroni di casa come Acerbi e Barella sul fronte italiano. In campo come titolari, invece, sia Bastoni che Dimarco.

PROBABILI FORMAZIONI

ALBANIA (3-5-2): Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, N. Bajrami, Lenjani; Broja, Uzuni.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Verratti, Tonali, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo.