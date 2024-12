Nicolò Bertola non rinnoverà il proprio contratto con lo Spezia. Il Secolo XIX dà conferma della fumata nera tra il club ligure e l'agente del giocatore Tullio Tinti: dopo un lungo tira e molla, il destino del giocatore sarà quello di cambiare aria a gennaio, pur rimanendo in prestito allo Spezia fino a fine stagione come da richiesta del tecnico Luca D'Angelo. A questo punto, secondo il quotidiano, il club cercherà di imbastire un’operazione che possa permettere di recuperare almeno 1,2 milioni, per una cessione da portare a termine entro l’inizio di febbraio.

La settimana buona potrebbe essere già la prima di gennaio: resta interessata, secondo il quotidiano, l’Inter che non ha ancora presentato proposte formali ma che a breve potrebbe anche affondare il colpo, forte del buon rapporto con lo Spezia che potrebbe agevolare un accordo con una possibile contropartita. Bologna e Torino restano in seconda fila.