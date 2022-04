E' previsto per la giornata di domani, nel centro sportivo della Lazio, il tanto atteso incontro tra Maurizio Sarri, Igli Tare e Claudio Lotito per pianificare le strategie future del club, compreso il mercato in entrata. I dialoghi tra il tecnico e il ds, in realtà, spiegano i colleghi del Messaggero, sono cominciati già da diversi giorni visto che i due hanno iniziato a osservare alcuni talenti interessanti tramite la piattaforma Wyscout. Oltre a questi profili, restano in auge obiettivi 'storici' per l'ex Napoli, come per esempio Matias Vecino, pronto a riabbracciare il suo ex mentore all'Empoli dopo ave chiuso la parentesi all'Inter. E a proposito di Inter, nel mirino dei biancocelesti, secondo il quotidiano romano, sono finiti anche gli attaccanti Andrea Pinamonti e Sebastiano Esposito, in questa stagione rispettivamente in prestito a Empoli e Basilea.