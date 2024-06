Tra i possibili successori di Denzel Dumfries, qualora l'olandese dovesse andare via, ci sono soprattutto due profili. Come riporta Il Giorno, il primo è il giapponese Yukinari Sugawara in scadenza con l'AZ Alkmaar nel 2025 (non costerebbe più di dieci milioni). Un altro potrebbe essere Holm, per il quale bisognerà però attendere metà giugno prima di avere eventuali novità.

Entro il 15, infatti, l'Atalanta può riscattarlo per 8,5 milioni. Il club bergamasco ha chiesto uno sconto che lo Spezia non vuole applicare (deve il 30% sulla rivendita al precedente club). Se non si troverà un accordo, l'Inter potrebbe bussare alla porta dei liguri inserendo anche delle contropartite, visti i buoni rapporti che l'estate scorsa hanno portato all'operazione riguardante Francesco Pio Esposito.