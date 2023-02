"Matteo c'è, c'è sempre. Che sia il campo di Rescaldina o San Siro, sai che, per qualsiasi occasione, il suo contributo è quello atteso ". Inizia così il racconto dell'Inter che ha voluto ripercorrere le tappe più importanti della carriera in nerazzurro e non solo di Darmian , fresco di rinnovo di contratto fino al 2024.

"È la sua caratteristica, fin dall'inizio della carriera, fin da quando a 4 anni calcava i campi dell'oratorio del paese. Poi di strada Matteo ne ha fatto tanta, attraversando l'Italia e volando poi in Inghilterra. Da Torino a Manchester, per vestire la maglia dello United. Solido, prezioso, vincente (quattro trofei, compresa un'Europa League) - ricorda l'Inter -. Nel 2019 il ritorno in Italia, al Parma. Nel 2020, l'approdo all'Inter, dove ha iniziato a scrivere una nuova storia, che ora, dopo l'annuncio del rinnovo, si prolungherà fino al 2024. Il suo esordio con la maglia dell'Inter risale al 21 ottobre 2020, nella sfida di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. Proprio contro i tedeschi arriva il suo primo gol in nerazzurro. Ecco, i gol. Quelli di Matteo sono tanti (8 in due stagioni e mezzo), ma soprattutto pesanti, pesantissimi. Nella stagione 20-21, quella del diciannovesimo Scudetto per l'Inter, partecipa alla fantastica cavalcata nel girone di ritorno con due gol-partita da 3 punti che spingono i nerazzurri verso il tricolore. Aprile 2021, prima con il Cagliari, poi con l'Hellas. A San Siro è Darmian a firmare le due zampate vincenti, due 1-0 che lanciano definitivamente l'Inter alla conquista dello Scudetto".

"Esterno destro nel centrocampo a cinque, esterno a sinistro, difensore nella difesa a tre. Darmian in nerazzurro ha ricoperto tanti ruoli, sempre con alto rendimento. Nel 2021-2022 ha conquistato altri due trofei, sempre da protagonista. A San Siro ha servito l'assist decisivo a Sanchez per il 2-1 al 120' nella Supercoppa vinta contro la Juventus. Poi è titolare a Roma, nel secondo trionfo stagionale: la Coppa Italia vinta all'Olimpico 4-2 contro la Juventus. In questa stagione sono 22 le presenze di Darmian, con due reti. La prima a Monza, nel 2-2 di campionato. La seconda, la più fresca, quella che ha spinto l'Inter in semifinale di Coppa Italia: il gol dell'1-0 contro l'Atalanta ai quarti. Darmian, in due stagioni e mezzo, ha collezionato 91 partite e 8 gol con la maglia dell'Inter. 66 presenze e 6 reti in Serie A, 13 con un gol in Champions League, 10 con un gol in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana. A gennaio, con la vittoria per 3-0 nel derby di Riyadh, Darmian ha sollevato il suo quarto trofeo in nerazzurro", conclude il club nerazzurro.