Una parabola perfetta, un capolavoro balistico creato dal piede destro di Hakan Calhanoglu: la rete del centrocampista turco contro il Napoli è stata scelta dai tifosi nerazzurri come Betsson Sport Goal of the Month di novembre.

Il gol del turco ha fissato il definitivo 1-1 nel big match contro i partenopei che erano passati in vantaggio grazie alla rete di Scott McTominay. Quello del numero 20 nerazzurro è stato un gol straordinario, un mix di tecnica e precisione che aggiunge alla sua collezione con la maglia dell'Inter.