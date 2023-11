Ci sono dieci giocatori del Manchester City, vincitore di Champions League, Premier e FA Cup, ma anche due rappresentanti dell'Inter tra i 30 candidati al titolo di Best Men's Player ai Dubai Globe Soccer Awards. Nella lista dei contendenti, oltre a nomi quali Harry Kane, Jude Bellingham e Mohamed Salah, oltre a Leo Messi e Cristiano Ronaldo, in corsa per la premiazione che si svolgerà il 19 gennaio prossimo, insieme con la 18/a edizione della Dubai International Sports Conference organizzata dal Dubai Sports Council, ci sono anche Nicolò Barella e Lautaro Martinez. In corsa ci sono anche Simone Inzaghi e la stessa Inter per il titolo di miglior allenatore e club dell'anno 2023.

Anche un giovane prodotto del vivaio nerazzurro, ovvero Cesare Casadei, è in corsa come talento emergente dell'annata. Le votazioni, si informa in una nota, sono aperte da oggi ai tifosi di tutto il mondo (QUI IL LINK PER VOTARE). Le rose dei finalisti saranno poi votate dal 12 al 28 dicembre dai tifosi e dalla giuria ufficiale di Globe Soccer.