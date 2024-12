"Siamo al limite, è troppo". Con queste parole rilasciate all'Associated Press, Alexander Bielefeld del sindacato globale dei giocatori FIFPRO sottolinea il malcontento dei giocatori di fronte all'infittirsi del calendario che quest'anno si accentuerà con la disputa a giugno del Mondiale per Club. Una situazione che sta alla base dei numerosi infortuni che hanno caratterizzato questa stagione, diversi anche di grave entità. Già spinti al limite, alcuni giocatori sostengono che questa nuova competizione sia l'ultima goccia.

Tony Strudwick, direttore medico del West Bromwich Albion ed ex responsabile delle prestazioni del Manchester United, ha affermato sempre alla AP che gli infortuni sono in aumento nonostante i progressi nella scienza e nella medicina dello sport. "A me sembra che ci sia una discrepanza tra ciò che i giocatori possono tollerare fisicamente e ciò a cui sono stati esposti. Nelle ultime otto stagioni, gli episodi di infortuni ai tendini del ginocchio, in particolare, sono aumentati."