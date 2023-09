Il derby dal punto di vista delle due proprietà: la Gazzetta dello Sport offre un paragone tra il gruppo Suning e RedBird, coloro che hanno in mano i fili di Inter e Milan. Sottolineando, sul fronte nerazzurro, come nonostante le difficoltà finanziarie degli ultimi anni, il gruppo di Nanchino abbia conseguito l'obiettivo di riportare l'Inter a vincere dopo anni bui e continua a lavorare per questo: "Steven Zhang, che si è trasferito a Milano e ogni giorno è nella sede di viale della Liberazione a lavorare per il bene della società, ha imposto la linea dell'autofinanziamento ed è andato avanti anche grazie al prestito ottenuto dal fondo americano Oaktree. La squadra comunque è sempre rimasta competitiva sia con Antonio Conte in panchina sia con al suo posto Simone Inzaghi, che ha conquistato 4 trofei nelle ultime due annate. Merito anche del lavoro di una dirigenza di valore, guidata dall'a.d. Beppe Marotta.

Adesso l'obiettivo è quello di centrare la seconda stella. Perché a Suning non basta essere entrato nella storia del calcio italiano come la prima proprietà straniera che è riuscita a vincere uno scudetto. Vuole anche guidare il club al ventesimo tricolore. La famiglia Moratti probabilmente resterà inarrivabile come numero di trofei, ma la famiglia Zhang punta a togliersi altre soddisfazioni. Ecco perché Steven sta lavorando per rifinanziare il prestito di Oaktree e per costruire un nuovo stadio nerazzurro a Rozzano. Guarda lontano e non si accontenta".