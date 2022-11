Secondo quanto riferito dai colleghi di Gazzetta.it, Steven Zhang, presidente dell'Inter, domani sera sarà con buona probabilità all'Allianz Stadium di Torino per assistere dal vivo alla sentitissima partita contro la Juventus. Sarà l'occasione per il numero uno del club nerazzurro, vicino alla squadra per la terza trasferta di fila dopo quella di Firenze e di Monaco di Baviera, di riabbracciare l'omologo bianconero Andrea Agnelli, con il quale negli anni ha costruito un rapporto di stima sia professionale che umana. "Di sicuro domani sera si intratterranno a parlare prima della partita", si legge sull'edizione online della rosea.