Il 'virus FIFA' colpisce anche Sandro Tonali, costretto a dare forfait alla vigilia di Italia-Inghilterra di Nations League, gara che fino a poche ore fa sembrava potesse giocare addirittura da titolare. Il centrocampista del Milan, riferiscono i colleghi di Gazzetta.it, oggi non ha preso parte alla rifinitura e cederà il posto a uno tra Tommaso Pobega e Davide Frattesi. Probabile che si tratti di uno stop precauzionale, visto che l'ex Brescia era arrivato a Coverciano in condizioni fisiche imperfette, come aveva sottolineato il ct azzurro Roberto Mancini, anche se ieri e martedì si era comunque allenato in gruppo. "In casa rossonera ci si augura di rivedere Tonali in campo per la seconda partita dell’Italia, lunedì in Ungheria. Equivarrebbe a vederlo abile e arruolabile anche sabato 1° ottobre a Empoli per la ripresa del campionato", conclude la rosea.