Come gestirà ora l'Inter la permanenza di Milan Skriniar fino a giugno? La Gazzetta dello Sport on-line prova a tracciare quelle che saranno le linee guida del comportamento del club con il difensore slovacco. Una convinvenza che però dovrebbe essere meno traumatica di quanto si possa prospettare: fermo restando che la fascia di capitano gli sarà tolta, Skriniar rimane un punto fermo di Simone Inzaghi ed è forte la convinzione, espressa anche pubblicamente, sul suo comportamento professionale fino all'ultimo giorno. E anche i potenziali malumori dei tifosi potrebbero essere sopiti viste le circostanze, a meno di un rendimento che vada a sprofondare durante questi ultimi mesi.

Su un punto, poi, c'è una certezza granitica: l'ambiente di Appiano Gentile è sano e il legame coi compagni è consolidato. "Su questo fronte gli interisti possono stare tranquilli, perché già da oggi l'intento comune è di lavorare insieme verso gli obiettivi del collettivo. Se ci saranno delle frizioni, saranno le stesse di qualsiasi altro spogliatoio: in partenza non c'è alcuna spina da gestire. Skriniar a Milano ha vinto due Supercoppe, uno scudetto e una Coppa Italia e ha ovviamente tutta l'intenzione di chiudere al meglio la sua avventura in nerazzurro", si legge.