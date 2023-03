Dopo le due sconfitte consecutive (in campionato) contro Spezia e Juventus, e dopo aver recuperato i vari giocatori ai box, Simone Inzaghi sperava di ripartire dopo la sosta con tutta la rosa al completo. "Invece dovrà dribblare gli infortuni che i suoi uomini non sono riusciti a smaltire durante la sosta" tuona la Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione in vista dell'impegno di sabato pomeriggio contro la Fiorentina: Skriniar, Calhanoglu e D'Ambrosio, squalificato ma per il quale si nutre speranza nello sconto della Corte Sportiva d'Appello per togliere la seconda giornata di stop, sono gli assenti certi. Ma anche Federico Dimarco ed Edin Dzeko non forniscono garanzie al 100%. "L'esterno azzurro oggi ha corso a parte sul campo, ma non ha lavorato con i compagni" si legge a proposito di Dima. L'ex Roma invece è ancora alle prese con la lombalgia, ma "Inzaghi spera di averli a disposizione" quantomeno per dosarne l'impiego in vista delle tante partite ravvicinate, tra Coppa Italia, campionato e Champions. "Bastoni e Gosens hanno lavorato per il secondo giorno consecutivo con il gruppo dimostrando di aver superato i rispettivi fastidi muscolari" è la buona nuova che la Rosea sottolinea e "se non ci saranno sorprese, contro la Viola partiranno dal 1'. Idem Barella che aveva subito solo un colpo con la Nazionale e sta bene". Ancora attesa per Calhanoglu: domani si avranno notizie più accurate dopo l'esito degli esami strumentali ai quali si sottoporrà.