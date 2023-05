Accordo vicino per l'apertura di San Siro in vista della finale di Champions League che l'Inter giocherà a Istanbul contro il Manchester City e alla quale potranno assistere solo pochi fortunati. Come riportato da Gazzetta.it, manca l'accordo ma sono moltissime le possibilità che il club nerazzurro riesca a ottenere tutti i via libera necessari per aprire ai propri tifosi il Meazza per la sera della finale di Champions. Il maxi schermo verrebbe posizionato nel settore arancio e lo stadio sarebbe aperto a circa 30mila tifosi tra tribune e prato (come in occasione dei concerti che si svolgono nell'impianto milanese), evitando dunque assembramenti difficili da gestire in piazza Duomo. Il club di viale della Liberazione sta cercando di risolvere gli ultimi problemi prima di ufficializzare l'evento.

I tagliandi avranno costi diversi a seconda del posto, ma saranno comunque venduti a cifre contenute proprio per la volontà di far entrare più tifosi possibili. Quando ogni aspetto sarà definito, la società comunicherà il circuito attraverso il quale saranno acquistabili i biglietti. Ovviamente sono già stati mossi tutti i passi necessari per assicurare la sicurezza all’interno del Meazza con gli steward.