Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, è atteso a Milano nei prossimi giorni per cercare di portare avanti il progetto stadio. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan vuole prendere una decisione sulla zona in cui costruire il suo stadio di proprietà entro aprile e la situazione certo non è semplice. Piace la zona de La Maura, dentro i confini comunali e a un chilometro da San Siro, ma le proteste non mancano, soprattutto ambientaliste. L'area Falck a Sesto San Giovanni sarebbe l'alternativa più logica è al centro di una battaglia multimilionaria tra Hines, attuale proprietaria, e Intesa, la banca che guida il gruppo dei finanziatori.