Il Milan vuole un nuovo stadio di proprietà e lavora per il futuro. Nella giornata di ieri, informa La Gazzetta dello Sport, c’è stato un nuovo incontro tra i manager di CAA Icon, consulenti della società esperti in materia, e i rappresentanti del Comune di San Donato Milanese. "Un incontro non risolutivo, ma che segna un altro passo nel lungo cammino: altri ce ne sono stati in passato, e un pezzo di strada è stato fatto, e altri ancora ne serviranno per arrivare a destinazione.

Intanto però, il club continua a muoversi. E ha ormai scelto di farlo in piena autonomia, separando la propria strada da quella dell’Inter", sentenzia il quotidiano.