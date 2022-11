Le parole di Alberto Ward, presidente del Defensor Sporting, sembrano precludere la strada verso l'Inter al giovane difensore Alan Matturro. Eppure, secondo la Gazzetta dello Sport, dietro queste dichiarazioni potrebbero nascondersi alcuni scenari: è plausibile ipotizzare che le parole del dirigente dei Tuertos siano in realtà uno stratagemma per tirare la corda con gli altri club interessati, con l'Ajax in fila insieme all'Inter. Proprio in quest'ottica, il calciatore potrebbe scegliere tra formazioni di stabile presenza in Champions League o una che lotta in Serie B per tornare ai vecchi fasti, magari con più spazio: questione di scelte.