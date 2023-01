Samuele Mulattieri si è messo in mostra nella prima parte di stagione con il Frosinone, primo nella classifica di Serie B. L'attaccante di proprietà dell'Inter ha realizzato 6 gol in 20 presenze e l'Udinese lo ha messo nel mirino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la strategia iniziale del club friulano era quella di affondare il colpo a fine stagione, ma non è da escludere un tentativo già a gennaio. Su Mulattieri c'è da registrare anche l'interesse dell'Empoli.