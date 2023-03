Questa sera non ci sarà per via di una publagia che ne ha stoppato la convocazione, ma il nome di Emil Holm 'unisce' comunque Spezia e Inter, avversarie oggi al Picco in campionato. Il primo è il suo attuale club, il secondo lo segue invece da vicino per quello che potrà essere il futuro nerazzurro. "Chissà che non sia l'ultima volta in cui vedrà i nerazzurri come avversari" scrive La Gazzetta dello Sport, assicurando che "Marotta ci pensa" mentre "Semplici ha bisogno di recuperarlo il prima possibile e pur di sfruttarlo al massimo pensa anche ad un cambio modulo".