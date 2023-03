Nella giornata di oggi Federico Chiesa si è presentato a Innsbruck per un confronto con il professor Christian Fink, lo stesso che a gennaio dell’anno scorso lo ha operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dopo lo stop con l'Inter, l'esterno della Juventus si è fatto visitare a quello destro (in cui sentiva delle fitte): secondo La Gazzetta dello Sport sono escluse lesioni .

"Tra riposo e un programma di allenamento specifico dovrebbe tornare a disposizione di Allegri in tempi brevi, probabilmente già in Coppa Italia con l’Inter: ma dipenderà dalle sensazioni che il calciatore riferirà ai preparatori. Intanto il consulto a Innsbruck gli è tornato utile per spazzare via ogni brutto pensiero", scrive la rosea.