"Soltanto la passione di Simone Inzaghi per il 3-5-2 è superiore all'intolleranza che l'allenatore ha per le ammonizioni". Ci scherza su la Gazzetta dello Sport che, sul proprio sito web, approfondisce il discorso per quanto riguarda il tecnico nerazzurro e le sostituzioni di chi ha preso un cartellino giallo. Una precauzione molto marcata per evitare un secondo giallo e, di conseguenza, l'espulsione.

L'ultimo esempio riguarda il cambio Bisseck-De Vrij nell'intervallo di Salisburgo mercoledì scorso, quando al 61' era stato cambiato anche Calhanoglu (ammonito pure lui) con Asllani. I 26 cartellini gialli stagionali dell'Inter hanno portato a 16 sostituzioni, oltre il 60% spiega la rosea. Un modus operandi che caratterizza Inzaghi fin dai tempi della Lazio.