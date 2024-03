La difesa dell'Inter sa fare bene il suo compito, ma ultimamente ha deciso di farsi sentire anche in zona gol. La Gazzetta dello Sport sottolinera come nelle ultime partite una discreta dose di reti sia arrivata da coloro che di norma i gol sono chiamati ad evitarli: sei delle ultime 16 realizzazioni nelle ultime quattro partite portano infatti la firma di difensori o giocatori universalmente considerati tali. Nel dettaglio, nel 2-4 in casa della Roma hanno segnato sia Francesco Acerbi che Alessandro Bastoni; nel 4-0 alla Salernitana è stato il turno di Denzel Dumfries; nel poker a Lecce ha firmato Stefan de Vrij; mercoledì contro l'Atalanta è toccato prima a Matteo Darmian e poi a Federico Dimarco.

All'appello, a questo punto, manca il solo Benjamin Pavard. Uno che comunque una certa confidenza col gol ce l'ha: soltanto a ottobre ha steso la Scozia con una doppietta con la maglia della Francia, con la quale segnò poi una rete straordinaria nel Mondiale di Russia 2018 nella sfida contro l'Argentina eletta come la più bella dell'intera competizione.